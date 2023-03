Финляндия президенті НАТО-ға кіру туралы заңға қол қойды

Финляндия Президенті қол қойылған құжаттарға қысқаша түсініктеме берді: "Міне, олар". Осыны айтып, ол қол қою рәсімі өткен президент сарайының залынан шығып кетті, деп жазды Yle басылымы.

Түркия тарапы мүше болуды ратификацияламағанына қарамастан, елдің Солтүстік атлантикалық альянсқа кіруіне қажетті барлық рәсімдер аяқталды, деп мәлімдеді жергілікті басылымдар.

President of the Republic @niinisto decided on Finland’s accession to NATO by approving Finland’s accession to the North Atlantic Treaty and the Ottawa Agreement, which were accepted by the Parliament of Finland on 1 March 2023.@Ulkoministerio I @TPKanslia pic.twitter.com/HOkuK6LZIK