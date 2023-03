Қазақстанда 22 градусқа дейін аяз күтілуде

Синоптиктер алдағы үш күнде – 2023 жылдың 30 наурызы мен 1 сәуірі аралығында Қазақстанда ауа райы қалай болатынын айтты. Болжам бойынша, ел аумағында жауын-шашын мол болып, күн суытады, деп хабарлайды Zakon.kz.

«Қазгидромет» РМК мәліметіне сәйкес, батыста ауа температурасы түнде +2 + 7 ° C дейін, күндіз + 7 + 15 ° C дейін, солтүстікте, солтүстік-батыста және күндіз + 7 + 15 ° C дейін төмендейді деп күтілуде. республика орталығында түнде -7-13°С, күндіз -2+3°С, шығыста түнде -10-22°С, күндіз -5+3°С. С, оңтүстік облыстарда түнде 0+5°С, күндіз +3+13°С дейін.





"Республиканың басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады, жаңбыр жауады, солтүстік жартысында - жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын. 31 наурыз-1 сәуірде батыста, 30-31 наурызда қатты жаңбыр жауады деп күтілуде. Республиканың шығысында және оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түріндегі қатты жауын-шашын күтілуде. 31 наурыздан бастап солтүстік-батыс антициклонның басып кіруімен солтүстік жартысы мен солтүстік бөлігінде жауын-шашын тоқтайды деп күтілуде. Республиканың басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді", - делінген хабарламада.