"Полиция, шіркеу ғимараттары өртенді." Франция халқы тағы көтеріліп кетті

BFM телеарнасы құқық қорғау органдарының мәліметтеріне сүйене отырып, Парижде стихиялық наразылық акциясына 4 мыңға жуық адам қатысқанын хабарлады. Наразылық білдірушілердің бірнеше тобы ел астанасының мэрия ғимаратының жанына жиналды. Олар қоқыс жәшіктерін, сырттағы орындықтарды, велосипедтерді өртеп жіберді. Полиция көзден жас ағызатын газды қолдануға мәжбүр болды.

Агрессивті демонстранттар полиция бөліміне шабуыл жасап, алдыңғы есікті өртеген. Нант орталығында трамвай жолдарында өрт болды, префектура ғимаратында полициямен қақтығыстар орын алды. 2,3 мыңға жуық наразылық білдірушілер Тулузада да көшеге шықты. Жаппай шеру Дижон, Страсбург, Марсель және Лион қалаларында да өтті, онда да құқық қорғау органдары көзден жас ағызатын газды қолданды

Республиканың ішкі істер министрі Жеральд Дарманеннің айтуынша, наразылық білдірушілер Ренндегі шіркеуге де шабуыл жасаған.

Deutsche Welle басылымы Парижде 112 адам ұсталғанын хабарлады.

Бұл - Францияда зейнетақы реформасына қарсы 12-ші мәрте өткізіліп отырған жалпыхалықтық көтеріліс. Реформаны қабылдау қарсаңында өткізілгендіктен бұл жолғысы аяусыз басып-жаншуға ұшырады.

FRANCE - Paris burns as the people lose their final legal battle against the State.



I don’t think they care about legal, now they know the law doesn’t care about them 🔥



pic.twitter.com/hArOHeoSIH