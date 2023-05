Ақмола облысының оқушысы шетел университеттерінің бірден алты грантын жеңіп алды

Ақмола облысында 11-сынып оқушысы шетелдік жоғары оқу орындарының алты грантын жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы білім басқармасының мәліметінше, "Білім-инновация" лицей-интернатының 11-сынып оқушысы Хайрушев Жарас осы оқу жылында АҚШ-тың 6 университетінің ( Widener university - 148 мың доллар; Michigan state university - 72 мың доллар; Arizona state university - 52 мың доллар,Loyola university Chicago - 84 мың доллар, Adelphi university - 100 мың доллар, George Mason university - 48 мың доллар ) грант иегері атанды.

Сондай-ақ АҚШ-тың және Канаданың 4 университетінен (Pennsylvania state university, University of Illinois Chicago, University of Toronto , University of Ottawa) арнайы шақырту алып отыр.

Жарас бала күнінен криминалист болуды армандапты. Криминалистика туралы түрлі фильмдер мен көркем әдебиеттер оқып, болашақ мамандығы туралы ізденуді 7-сыныптан бастаған. 2023 жылы лицейдің 11-сыныбында оқып жүріп, Coursera сайтындағы Сингапур университетінің "Криминалистика және криминальная психология" курсының тыңдаушысы атанады.

Қазіргі қоғамда қылмыстың өршіп тұрғандығы және оның алдын алу жолдары қандай деген сауал Жарасты бей-жай қалдырмады. Ол осы мәселе төңірегінде үнемі ізденіп, түрлі әдебиеттер оқып, 2022-2023 оқу жылы "How do people get on the path murder and violence" деген тақырыпта адамдардың қылмысқа бару себебі жөнінде ғылыми зерттеу жоба жұмысын жазған. Сондай-ақ ағылышын тіліндегі "World scholars cup" халықаралық олимпиадасына қатысып, 5 алтын, 1 куміс медаль иеленді.

"Үздіксіз дайындық пен табандылығының нәтижесінде Жарас IELTS сынағын 7 балға, SAT емтиханын 1200 балға тапсырып, өзі арман еткен криминалист мамандығы бойынша шетелдің белді оқу орындарында заманауи білім алу мүмкіндігіне ие болды", деп жазды Ақмола облысының білім басқармасы.