Еуропалық Кеңестің Президенті Тоқаевпен не жайында әңгімелескенін айтты

Шарль Мишель әңгіме барысында көлік, байланыс және шикізат сынды негізгі ынтымақтастық салалар талқыланғанын жазды.

Еуропалық Кеңес басшысының айтуынша, біріккен күштің арқасында "біз өз қоғамымызды әлдеқайда экологиялық таза етіп, цифрландыра түсеміз".

With President @TokayevKZ highlighted the depth of our cooperation in key areas - transport, connectivity and critical raw materials.



Together we make our societies greener and more digital.



We also discussed the fallout of Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/mL75QfVvWl