Үндістанда нөсер жауыннан 40-тан астам адам қаза тапты

Кем дегенде тоғыз адам туристік аймақта, штат астанасы Шимладағы ғибадатхананы құлатқан су тасқыны салдарынан қаза тапқан.

Ғибадатханадан бес адам құтқарылды, бірақ құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр, ішінде 20-25 адам қалып отыр.

Үндістан билігі адамдарды үйден жырақ кетпеуге, өзендер мен көшкін қаупі бар аймақтардан аулақ болуға шақыруда.

Really horrifying. Keep Devbhumi Himachal in your prayers. Unplanned growths and rampant exploitation of natural resources had put Himachal Pradesh in a dangerous position. Flood rips apart these houses in Himachal Pradesh, India.