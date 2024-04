Ыстамбұлдың орталығында көпқабатты тұрғын үй өртеніп, 29 адам қаза тапты

TRT haber телеарнасының мәліметінше, тағы үш адам ауыр жарақат алды.

Қайғылы оқиға Шишли ауданындағы 16 қабатты тұрғын үйде болды. Өрт түнгі клуб орналасқан көпқабатты үйдің бірінші қабатында шыққан. Мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында клубтың жабылғаны, ол арада жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқаны белгілі.

🇹🇷25 people died in a fire in Istanbul



Local media reported that an explosion was heard before the fire. The authorities have not yet confirmed the information about the explosion. pic.twitter.com/CvXz8hoXOK