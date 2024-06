ММА спортшысы сүйіктісіне ұсыныс жасады: қыз келісім беруден бас тартты

Өткен демалыс күндері ММА бойынша жекпе-жекте жеңілгеннен кейін Буковаз сүйіктісіне алаңда ұсыныс жасауға шешім қабылдады. Спортшы қызды рингке шақырып, бір тізе бүгіп, оған сақина ұсынды. Алайда күтпеген тосынсыйға дайын болмаған қыз 20 мың көрерменнің көз алдында келісім беруден бас тартты.

Осыдан кейін спортшы командасының адамы рингке жақындап, тор арқылы қызға су шашып жіберді.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans 😅 pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y