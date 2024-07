Польша Беларусьпен шекарадағы заңсыз мигранттарды атуға рұқсат берді

ONET поляк басылымының хабарлауынша, депутаттар көпшілік дауыспен сарбаздар мен шекарашыларға көрші Беларуссиядан елге заңсыз кіруге тырысқан мигранттарға оқ атуға мүмкіндік беретін жаңа заң қабылдады. Заңның қабылдануы өткен аптада Беларусь аумағынан қоныс аударған мигранттың қолынан найзамен өлтірілген поляк шекарашысының қайғылы қазасының салдары болды.

Поляк диетасында заң қабылдауға 401 парламентші дауыс берді. 17 депутат жаңа заңды қолдамады.

Енді жаңа заң қару ұстайтын қызметкерлерді, егер олар оны өзін-өзі қорғау немесе "алдын алу" мақсатында қолданса, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өмірі, денсаулығы мен бостандығына "мемлекеттік шекараға қол сұғылмаушылыққа заңсыз қол сұғу" кезінде қауіп төнген кезде жауапкершіліктен босатады.

Басылым атап өткендей, қазір Польшада заңсыз көші-қон маңызды мәселе болып табылады, әсіресе Беларусь-Польша шекарасында.

