"5,2 млн адамды эвакуациялап жатыр". Алапат тайфун Жапонияны әбігерге салды

Дауылдың салдарынан кем дегенде бес адам қаза тауып, 90-ға жуық адам жарақат алды, деп хабарлайды NHK арнасы.

Билік бүкіл ел бойынша 5,2 миллионнан астам адамды эвакуациялап жатыр. "Шаньшань" қазірдің өзінде аймақта тіркелген ең қуатты тайфундардың бірі ретінде аталады.

Кюсюдің көптеген аудандарында пойыздар, автобус және паром қызметтері тоқтатылды.

Tropical storm Shanshan is the strongest storm to hit Japan this year. It has flooded towns, knocked out power and disrupted travel. More than 4.1 million people were under evacuation orders nationwide, Japan’s Cabinet Office said on Thursday. https://t.co/RrO2lgAHGi pic.twitter.com/TnnjRL4Y9L