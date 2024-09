Непалда үздіксіз жауған нөсер жаңбыр салдарынан 122 адам қаза тапты

Hindustan Times газетінің хабарлауынша, Непалдың астанасында соңғы тәулікте 1970 жылдан бері алғаш рет жауын-шашынның ең көп мөлшері тіркелді. Салдарынан ойпатты жерде орналасқан елдімекендерді су басты.

Гималай мемлекетінің метеорологиялық орталығының мәліметінше, Катмандуға орта есеппен 240 мм жауын-шашын түскен, кейбір аймақтарда бұл көрсеткіш 322 мм-ға дейін жеткен.

September 27

Kathmandu



Floods and landslides in Nepal continue to claim lives, with 66 deaths and dozens missing reported so far. Heavy rains have caused catastrophic effects in the Kathmandu Valley and other parts of the country, destroying roads and interrupting air travel. pic.twitter.com/HRbVuukc3c