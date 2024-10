Грузияда парламенттік сайлау нәтижесіне қарсы наразылық акциясы бұрқ етті

Әлеуметтік желіде митинг кезінде түсірілген фотосуреттер мен видеолар тарауда. Куәгерлер Парламенттің жанына бірнеше мың адам жиналғанын, қолдарында Грузия мен Еуропалық Одақтың тулары барын мәлімдейді. Полиция көліктері сол жерде кезекшілік етуде.

Сондай-ақ, алаңға Грузия Президенті Саломе Зурабишвили келгені белгілі, көпшілік оның атын ұрандап шақырды. Жергілікті басылымның хабарлауынша, президент сайлауды "заңсыз" деп жариялады, ол кезектен тыс сайлау жариялауы мүмкін деп күтіледі.

Оппозиция парламенттік сайлау нәтижелерін мойындаудан бас тартқаннан кейін наразылық акцияларын жариялады. ОСК-ның алдын-ала мәліметтері бойынша, "Грузин арманы" шамамен 54% дауыс алған. Оппозиция бұл цифр алаяқтықтың салдары деп санайды.

Politico басылымының хабарлауынша, 28 қазанда төрт парламенттік оппозициялық топ ұлттық ассамблеяға бойкот жариялауға келісті, өйткені азаматтық қоғам "Грузин арманы" билеуші партиясының нәтижелеріне заңсыз ықпал ету әрекеттерін байқаған.

Georgian President Salome Zourabichvili speaking now. She had already declared the elections as 'illegitimate' - expectation is that she may call for snap elections pic.twitter.com/ElOFz9fSxq