Американдық әйел баласын 150 долларға сатпақ болған

Сот материалдарына сәйкес, Хьюстон қаласының 21 жастағы тұрғыны Джунипер Брайсон босанғанға дейін бірнеше әлеуетті сатып алушылармен араласқан. Соңында Луизианадағы тұрғынмен 150 долларға келіскен. Сондай-ақ, баланың қанынан анасы қолданған есірткі заттары табылған. Бұл туралы Houston Chronicle жазды.

Әйелге оның әрекеттерінің заңсыздығы туралы бұрын ескертілген.

Әлеуметтік желіні пайдаланушылардың бірі полицияға жағдай туралы хабарлағаннан кейін, әйелге айып тағылды. Енді ол екі жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, 10 мың долларға дейін айыппұл төлейді.

