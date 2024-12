Желіде Каирдегі тәртіпсіздіктер жайлы бейнелер пайда болды

Х әлеуметтік желісінің дерегінше, бұл Египет президенті Абдель Фаттах Ас-Сисидің жаңа әкімшілік астана мен президент сарайының құрылысын жариялауынан туындаған наразылықтар. Олардың құны мысырлықтар үшін 45 миллиард долларға бағаланды.

Наразылық акциясы барысында қатысушылар Президент Ас-Сиси бейнеленген баннерлерді жұлып алған.

Demonstrations in Cairo, Egypt are breaking out against President Abdel Fattah al-Sisi. Sisi

