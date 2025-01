Аватарына бақаның суретін салған Маск криптовалюта бағамының өсіміне түрткі болды

Сонымен қатар, профильдің аватарына SpaceX басшысы ежелгі римдік легионер формасындағы қолына геймпад ұстап отырған интернет кейіпкері - бақа Пепенің суретін орналастырды.

Маск бұған қатысты ешқандай түсініктеме бермеген.

Ал сарапшылардың пікірінше, миллиардер аталған лақап атапты кездейсоқ таңдамаған, өйткені бұл атау "Бозбалалар клубы" комиксіндегі (Boy ' s Club) бақа Пепе мемдері негізінде жасалған және әртүрлі блокчейн платформаларында жұмыс істейтін криптовалюта токендерімен байланысты.

CoinGecko порталының деректеріне сәйкес, Масктың осы әрекетінен кейін Kekius Maximus криптовалютасының құны тек бір тәулікте бірден 750,8%-ға өсіп, 0,11 доллар белгісіне жетті.

Басқа сарапшылар 2016 жылы АҚШ-тағы сайлау науқаны кезінде Дональд Трамптың жақтастары "кек "және "Пепе" интернет-мемдерін қолданғанын еске алады. Кейіннен Демократиялық партияны қолдайтын бірқатар ресурстарда бұған тыйым салынды.

"I am Kekius Maximus, CEO of Tesla, SpaceX, and X, servant to the vision of human progress. Father of many innovations, husband to the idea of interplanetary life. And I will achieve my goals, in this era or the next."@elonmusk 🤣🤣 pic.twitter.com/ALdsceaaSY