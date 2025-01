Қытайда халықаралық мұз бен қар фестивалі басталды

Фестиваль аясында мұз және қармен байланысты жүзден астам жаппай іс-шаралар өтеді, деп хабарлайды New China Х желісінде.

Харбин халықаралық мұз бен қар фестивалі 1985 жылдан бері өткізіліп келеді әрі ол өзінің ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Бұл - Қытайдағы мұз бен қар тақырыбындағы алғашқы халықаралық фестиваль. Ол әлемдегі төрт негізгі қысқы фестивальдердің бірі ретінде танымал:

Фестивальдің басталуына орай қала тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы мерекелік бағдарлама дайындалды.

The 41st Harbin International Ice and Snow Festival kicked off at the #Harbin Ice-Snow World in northeast China's Heilongjiang Province on Sunday with the theme "Dream of Winter, Love among Asia." pic.twitter.com/RK4pxpbIOE