Канада Трамптың АҚШ пен бірігу туралы ұсынысынан бас тартты

6 қаңтарда Truth Social әлеуметтік желісінде АҚШ-тың сайланған президенті Дональд Трамп Канадаға Америка Құрама Штаттарына 51-ші штат ретінде қосылуды ұсынды.

Ұсынысқа кері байланыс, көп күттірмей Канада СІМ басшысының әлеуметтік желісінде жарияланды.

President-elect Trump’s comments show a complete lack of understanding of what makes Canada a strong country. Our economy is strong. Our people are strong. We will never back down in the face of threats.

Оның сөздерін жақында отставкаға кететінін мәлімдеген Премьер-министр Джастин Трюдо қолдады.

"Канаданың АҚШ-тың бір бөлігі болуы мүмкін емес. Екі елдің жұмысшылары мен жергілікті қауымдастықтары сауда мен қауіпсіздік саласындағы бір-бірінің үлкен серіктестері болу арқылы пайда көріп отыр".

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.