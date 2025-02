Жапонияда қалың қар жауып, тыныс-тіршілік бір сәтке тоқтады

Жолдар жалтыр мұз болып, жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) саны артты: үш адам зардап шекті.

Сондай-ақ, 62 жастағы әйелдің үстіне қардың салмағынан сынып кеткен ағаш бұтағы құлап, зардап шегуші мерт болды. Сонымен қатар, кейбір автобус пен жолаушылар пойызы тоқтады. 370-ке жуық мектеп жабылды, әуежайлар да жұмысын тоқтатты.

More insane video of the record breaking snow in Obihiro City, Japan, where 85 cm has fallen in just six hours ❄️☃️❄️ pic.twitter.com/lXIcgWTcsc