Қоғам

Қазақстанның тағы бір қаласына қар жауды

Қазақстанның тағы бір қаласына қар жауды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 10:32 Сурет: unsplash
Қазгидрометтің болжамдары тағы да расталды – елдің тағы бір қаласын қар басып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, 2025 жылғы 1 қазанда алғашқы қар Таразда және Алматының Медеу ауданында жауған еді. Ал бұдан бұрын, 29 қыркүйекте, Қостанай тұрғындары қалың киімге қоса бас киім мен шарф тағуға мәжбүр болды.

Бүгін, 3 қазанда, әлеуметтік желілерде Өскеменде жауған қалың қардың видеосы жарияланды. Кадрларда қардың жолды толығымен жауып қалғаны байқалады. Роликті жергілікті тұрғындар түсірген.

Өскемендіктер мұндай "табиғат сыйына" таңғалып отыр. Олар биыл қыс мезгілінің ерте келгенін айтады:

  • "Дөңгелекті қашан ауыстырамыз?"
  • "Қыс тым ерте келді".
  • "Жазғы резеңкемен қайда барамыз?"

Бұған дейін синоптиктер жұма күні Қазақстанның бір бөлігінде қар жауатынын ескерткен болатын.

Атырауда мас ер адам полиция формасында көлік айдап, жедел жәрдем ішінде төбелес шығарды
10:02, Бүгін
Атырауда мас ер адам полиция формасында көлік айдап, жедел жәрдем ішінде төбелес шығарды
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
09:27, Бүгін
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
16:40, 02 қазан 2025
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
