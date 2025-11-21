Алаяқтар тұрғындарды алдаудың тағы бір әдісіне көшті
Интернет алаяқтар тұрғындарды алдаудың тағы бір әдісіне көшті.
Әдетте олар ақшаны басқа шотқа аударып алуға барын салса, енді өз картаңызға салсаңыз жеткілікті деп сендіреді, деп жазады qazaqstan.tv.
Ол үшін өздерін банк қызметкері ретінде таныстырады. Сосын шотыңызға сыйақы келіп тұрғанын айтып, оны шешіп алу үшін комиссия төлеу қажеттігін айтады.
Одан кейін "бастысы ақша шотыңызда тұра берсін, әйтпесе сыйақы түспей қалады" деп алдайтын көрінеді. Мұны сенімге кіру үшін жасайды екен.
Алайда бірнеше күн өткесін, инвестициялық сайттың сілтемесін салып, "брокерлерге" комиссияны жіберуді сұрайды.
