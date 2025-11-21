#Халық заңгері
Қоғам

Алаяқтар тұрғындарды алдаудың тағы бір әдісіне көшті

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 10:43 Фото: pexels
Интернет алаяқтар тұрғындарды алдаудың тағы бір әдісіне көшті.

Әдетте олар ақшаны басқа шотқа аударып алуға барын салса, енді өз картаңызға салсаңыз жеткілікті деп сендіреді, деп жазады qazaqstan.tv.

Ол үшін өздерін банк қызметкері ретінде таныстырады. Сосын шотыңызға сыйақы келіп тұрғанын айтып, оны шешіп алу үшін комиссия төлеу қажеттігін айтады.

Одан кейін "бастысы ақша шотыңызда тұра берсін, әйтпесе сыйақы түспей қалады" деп алдайтын көрінеді. Мұны сенімге кіру үшін жасайды екен.

Алайда бірнеше күн өткесін, инвестициялық сайттың сілтемесін салып, "брокерлерге" комиссияны жіберуді сұрайды.

Оқи отырыңыз
Алаяқтар жасанды интеллект арқылы адамдарды алдауға көшті
09:28, 01 қазан 2024
Алаяқтар жасанды интеллект арқылы адамдарды алдауға көшті
Алаяқтар пошта қызметі атынан да хабарласа бастады
19:54, 26 наурыз 2024
Алаяқтар пошта қызметі атынан да хабарласа бастады
Көмегің үшін рахмет - алаяқтар алдаудың жаңа түрлерін ойлап тапты
15:50, 22 сәуір 2025
Көмегің үшін рахмет - алаяқтар алдаудың жаңа түрлерін ойлап тапты
