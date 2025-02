Бір тәулік бойы қызын ағашқа байлап қойған "ата-ана" сотталды

People басылымының дерегінше, 2024 жылдың шілдесінде Оклахома штатының Вера қаласында ағашқа байланған жасөспірімді сол маңда өтіп бара жатқан адам көріп қалып, құтқарған. Ол шұғыл қызметтерге қоңырау шалып, қыздың денесінде жарақаттар барын, соның ішінде білек пен аяқтарында арқан іздері бар екенін айтқан. Жәбірленушінің өзі қатты әлсіреген.

Полицейлер қызды оған ұйықтау үшін берілген кілемшенің үстінде тапты. Бірден ауруханаға жеткізіліп, қажетті ем-шара қолданылған. Кейінірек оның 24 сағаттан астам уақыт бойы ағашқа белбеумен байланғаны анықталды. Оны бұл жағдайға әкесі Джонни Джеймс түсірген.

Okla. couple sentenced for tying teen girl to tree over the span of 3 days https://t.co/FJAAtq0i9r