Анасымен бірге ішімдік ішкен: Ақтөбеде ер адам көршісін соққыға жыққаны үшін сотталды
Ақтөбеде сот 32 жастағы ер адамды көршісін ұрып-соққаны үшін бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диапазон" басылымының мәліметінше, сотталған азамат анасының ішімдікке салынып кетуін қаламаған. Ол көршісіне бірнеше рет өтініш жасап, анасымен бірге ішімдік ішпеуін сұраған. Алайда көршісі бұл өтінішті елемей, әйелмен бірге тағы да шарап ішкен. Осыдан кейін ер адам көршісін соққыға жыққан. Зардап шегуші ауруханаға ми шайқалу және қабырғаларының сынуы диагнозымен түсті.
Осылайша, ауыр дене жарақатын келтіргені үшін ер адам сот алдына жауап берді. Көршісі оны кешіргенін айтқан, ал айыпталушының анасы бәріне өзі кінәлі екенін мойындап, ұлына ауыр жаза тағайындамауды өтінген. Оның айтуынша, ұлы әдетте сабырлы, тәртіпті және бүкіл отбасын өзі асырайды.
"Сот оны қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танып, орта қауіпсіздік деңгейіндегі мекемеде үш жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Үкім жарияланған бойда ол қамауға алынды", – делінген ақпаратта.
