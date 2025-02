Бейрутта наразылық акциялары басталды

LBC басылымы ақпаратынша, Ливан билігі Бейрут әуежайына Иранның Mahan Air авиакомпаниясына қонуға рұқсат бермеді, себебі оған "Хезболла" үшін қару контрабандасы болды деген айып тағылды. Бұл Иран мен Ливан арасында үлкен халықаралық жанжал туғызды.

Әлеуметтік желілерде ливандық жолаушылардың Тегеран әуежайында қалып қойғанын көрсететін бейнелер таратылады, Бейрут алдын ала рұқсат бергеніне қарамастан Иран рейсіне қонуға рұқсат беруден бас тартты.

🇱🇧 Breaking | Protests Erupting and Spreading in Beirut:



Protests are escalating in Beirut, with crowds from the Shura area heading to support demonstrators on Beirut Airport Road. pic.twitter.com/0hTspEmUCH