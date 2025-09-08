Стамбулда жаппай наразылық акциялары басталды
Жергілікті БАҚ-тың мәліметінше, жүздеген демонстранттар елдің басты оппозициялық күші – Республикалық халық партиясының штабының маңына жиналып, полициямен қақтығыстарға барған. Акция Түркия лидері Режеп Тайип Ердоғанның саяси шешімдеріне қарсы бағытталған. Алдын ала мәлімет бойынша, сөз Стамбулдағы РХП басшылығын сот қызметінен шеттетіп, билеуші партиядан сенімді адамды тағайындағаны жөнінде болып отыр.
Жағдайдың ушығуына байланысты оппозициялық Республикалық халық партиясының жетекшісі Өзгүр Өзел жақтастарын партия штабына жиналып, "біртұтас майданда әрекет етуге" шақырды.
CHP İstanbul İl Binası polis ablukasında— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) September 7, 2025
Tepkilerin artmasıyla polis biber gazı ile yurttaşlara müdahale ediyor
📹: @NisaSudeDemire1 pic.twitter.com/7yZX8MhP4M
Қауіпсіздік күштері Түркияның басты оппозициялық партиясы – Халық-республикалық партиясының штаб-пәтерін қоршауға алды, ал демонстранттар қоршауды бұзуға тырысуда. Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен ұсталғандар туралы ақпарат жоқ.
Сонымен қатар Стамбул губернаторының әкімшілігі қаладағы бес ауданда – Бейоғлу, Эюпсултан, Кағытхане, Сарыйер және Шишлиде митингілер, ашық аспан астындағы баспасөз конференциялары, жиналыстар мен демонстрациялар өткізуге уақытша тыйым салынғанын хабарлады.
Бұл шешім 7 қыркүйектен бастап күшіне енді және 10 қыркүйекке дейін қолданыста болады.
