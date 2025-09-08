#Қазақстан
Әлем

Стамбулда жаппай наразылық акциялары басталды

Стамбулда жаппай наразылық акциялары тұтанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 08:33 Сурет: Х/ajans_muhbir
7 қыркүйек түні Стамбулда үкіметке қарсы толқулар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті БАҚ-тың мәліметінше, жүздеген демонстранттар елдің басты оппозициялық күші – Республикалық халық партиясының штабының маңына жиналып, полициямен қақтығыстарға барған. Акция Түркия лидері Режеп Тайип Ердоғанның саяси шешімдеріне қарсы бағытталған. Алдын ала мәлімет бойынша, сөз Стамбулдағы РХП басшылығын сот қызметінен шеттетіп, билеуші партиядан сенімді адамды тағайындағаны жөнінде болып отыр.

Жағдайдың ушығуына байланысты оппозициялық Республикалық халық партиясының жетекшісі Өзгүр Өзел жақтастарын партия штабына жиналып, "біртұтас майданда әрекет етуге" шақырды.

Қауіпсіздік күштері Түркияның басты оппозициялық партиясы – Халық-республикалық партиясының штаб-пәтерін қоршауға алды, ал демонстранттар қоршауды бұзуға тырысуда. Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен ұсталғандар туралы ақпарат жоқ.

Сонымен қатар Стамбул губернаторының әкімшілігі қаладағы бес ауданда – Бейоғлу, Эюпсултан, Кағытхане, Сарыйер және Шишлиде митингілер, ашық аспан астындағы баспасөз конференциялары, жиналыстар мен демонстрациялар өткізуге уақытша тыйым салынғанын хабарлады.

Бұл шешім 7 қыркүйектен бастап күшіне енді және 10 қыркүйекке дейін қолданыста болады.

Соңғы күндері Түркия жағалауында құны миллион долларға жуық жаңа Dolce Vento яхтасы суға батып кетті. Айта кетерлігі, ол суға түсірілгеннен кейін небәрі 15 минут өткен соң болған оқиға.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
