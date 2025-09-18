Стамбулда тағы бір мэр қамауға алынды
Сурет: pixabay
16 қыркүйекте Стамбулда Республикалық халық партиясынан сайланған Байрампаша ауданының әкімі Хасан Мутлу қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сыбайлас жемқорлық, алаяқтық және тендер кезіндегі теріс пайдалану айыптары тағылды, деп жазады Balkan Insight.
Онымен бірге тағы 25 муниципалды шенеунік түрмеге жабылды, ал кейбір күдіктілер сот бақылауында қалдырылды. Мутлу қамауға алынғаннан кейін Республикалық халық партиясынан сайланған қамаудағы мэрлердің жалпы саны 12-ге жетті. Олардың арасында Стамбул мэрі Экрем Имамоглу, сондай-ақ Эсенюрт, Бешикташ, Шишли, Бейликдюзю аудандарының әкімдері және басқалар бар.
SON DAKİKA | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı. pic.twitter.com/jlMJ6F528k— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehirr) September 16, 2025
