Зеленский Түркияға барды

Түркия Президенті әкімшілігінің өкілі Фахреттин Алтунның айтуынша, Түркияға сапар Мемлекет басшысы Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен өтті. Кездесу барысында екі елдің стратегиялық әріптестігі мен ынтымақтастығын нығайту талқыланады. Сондай-ақ, көшбасшылар Украинадағы соңғы оқиғалар және басқа да аймақтық және жаһандық мәселелер туралы пікір алмасады.

17 ақпанда елдің СІМ-нің басшысы Хакан Фидан Анкара Украинадағы бейбітшілікті нығайту және елді қалпына келтіру үшін кез-келген рөл атқаруға дайын екенін айтты. Оның пікірінше, келісімге келу "өте қиын" болады.

Ол сондай-ақ қақтығыстың барлық қатысушылары, соның ішінде тікелей соғыспайтындар да өз басымдықтарын бірінші орынға қоятынын атап өтті.

Official visit to Türkiye together with the First Lady @ZelenskaUA. Meetings with President Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan and First Lady @EmineErdogan.



