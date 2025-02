Тбилиси әуежайында Зурабишвилиге жұмыртқа лақтырды

Оқиға 18 ақпанда Тбилиси әуежайында Грузияның экс-президенті Мюнхеннен оралған кезде болды.

"Грузияның бірінші каналының" дерегінше, Зурабишвили полицияға шағым түсіріп, тергеуді қажет етті.

🇬🇪Former Georgian President Salome Zurabishvili was pelted with eggs at Tbilisi airport after returning from the Munich Conference.



She had gone there to discuss how to force Georgia into a standoff with Russia and return to power. pic.twitter.com/GPpHZIRzvr