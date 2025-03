"Оскар-2025" жеңімпаздары белгілі болды

2025 жылдың 2 наурызында Оскардың 97-ші марапаттау рәсімі өтті. Кештің жүргізушісі продюсер, комедияшы Конан О ' Брайен болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Үздік фильм" номинациясында он картина ұсынылды – "Анора", "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Екінші бөлім", "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Мальчишки из Никеля", "Субстанция" и "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Үздік қысқаметражды фильм

Жеңімпазы: "Я не робот"

Номинация иегерлері:

"Залог"

"Ануя"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Үздік визуалды бейнелеу

Жеңімпазы: "Дюна 2"

Номинация иегерлері:

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Үздік дыбыс

Жеңімпазы: "Дюна 2"

Номинация иегерлері:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Үздік деректі фильм

Жеңімпазы: "Нет другой земли"

Номинация иегерлері:

"Дневники черного ящика"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

Үздік деректі қысқаметражды фильм

Жеңімпазы: The only girl in the orchestra

Номинация иегерлері:

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

Фильмге арналған ең үздік ән

Жеңімпазы: El Mal – "Эмилия Перес"

Номинация иегерлері:

The Journey – "Батальон 6888"

Like A Bird – "Синг-Синг"

Mi Camino – "Эмилия Перес"

Never Too Late – "Элтон Джон: Никогда не поздно"

Үздік дизайн

Жеңімпазы: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация иегерлері:

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Носферату"

Үздік қосалқы актриса

Жеңімпазы: Зои Солдана – "Эмилия Перес"

Номинация иегерлері:

Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"

Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс – "Бруталист"

Изабелла Росселлини – "Конклав"

Үздік монтаж

Жеңімпазы: "Анора"

Номинация иегерлері:

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Ең үздік макияж және шаш үлгісі

Жеңімпазы: "Субстанция"

Номинация иегерлері:

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Үздік бейімделген сценарий

Жеңімпазы: "Конклав"

Номинация иегерлері:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Үздік түпнұсқа сценарий

Жеңімпазы: "Анора"

Номинация иегерлері:

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Үздік костюм дизайны

Жеңімпазы: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация иегерлері:

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

Үздік қысқаметражды мультфильм

Жеңімпазы: "В тени Кипариса"

Номинация иегерлері:

"Красивые мужчины"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

Үздік мультфильм

Жеңімпазы: "Поток"

Номинация иегерлері:

"Головоломка-2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Үздік қосалқы актер

Жеңімпазы: Киран Калкин – "Настоящая боль"

Номинация иегерлері:

Юра Борисов – "Анора"

Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"

Гай Пирс – "Бруталист"

Джереми Стронг – "Ученик"

Келесі номинациялар – "Үздік фильм", "Үздік актер және актриса" және "Үздік режиссер" алдағы уақытта анықталады.