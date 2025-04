Ұлыбритания көшелерінде егеуқұйрықтар қаптады

Журналист Джонатан Свейннің айтуынша, коммуналдық қызметкерлердің ереуілі Бирмингем көшелерін қоқыс алаңдарына айналдырды. Қоқыс толы сөмкелер көшеде шашылып жатыр. Ал, қалдыққа үйір егеуқұйрықтар бүгінде үй жануары былай тұрсын, адамдардан сескенбестен үй мен көлікті емін-еркін мекендеп алған.

Наразылық себебі – қалалық кеңестің қоқыс таситын көліктердің қауіпсіздігіне жауап беретін қызметкердің лауазымын жою туралы шешімі. Осылайша, 50 жұмыс орны, оған қоса, тағы 20 қызметкердің жалақысы қысқарады. Өз кезегінде, билік бірнеше рет мәселенің ортақ шешімін табуға тырысқандарын мәлімдеді.

Birmingham residents have urged all sides to come to the table to discuss the bin strikes in the city which have entered their twelfth week – as reports of rat infestations grow.



The strike by refuse workers is in response to pay and restructuring plans. @swainitv reports. pic.twitter.com/55Z8zF8sFW