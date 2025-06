Жұлдыздар мінген "Селфи-яхта" Израильге бет алды: Грета Тунберг өзін ұрлап кеткенін айтты

Олар бұл қауіпті сапарға гуманитарлық мақсатпен шыққанын мәлімдеген.

Алайда Израиль билігі бұл әрекетті арандатушылық ретінде қабылдап, Газа секторындағы қанды қақтығыс пен гуманитарлық дағдарыс аясында антиизраильдік пікірлерді күшейтуге бағытталған әрекет деп бағалады. Жергілікті БАҚ әскерилердің кемені Ашдод портына сүйреп апарып, белсенділерді тұтқындауы мүмкін екенін жазған.

Бір кезде кемемен байланыс үзіліп қалған, алайда кейіннен Израиль СІМ X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісінде "Мадлен" кемесінің Израиль жағалауына бет алып бара жатқанын, ал жолаушылардың елдеріне қайтарылатынын хабарлады.

Сондай-ақ, министрлік кемеде болған гуманитарлық жүктің Газа секторына "нақты гуманитарлық арналар" арқылы жеткізілетінін атап өтті.

The "selfie yacht" of the "celebrities" is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries.



While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd