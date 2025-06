Үндістанның тұрғын ауданында жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады – апаттың видеосы

Апат Сардара Валлаббхаи Пателя халықаралық әуежайының маңында, ұшқаннан кейін бес минут өткен соң болды.

Апат кезінде түсірілген бейнематериалдарда ұшақтың төмен ұшып, биіктікке ұмтылғаны, бірақ ақыры жерге соғылып, отты шардың ішінде жарылғанын көруге болады.

Алдын ала мәлімет бойынша, ұшақта 242 жолаушы болған. Ұшақ шамамен 250 метр биіктіктен құлай бастады.

"AI171, Ахмедабад – Лондон рейсі бүгін, 2025 жылдың 12 маусымында оқиғаға тап болды. Біз қазір егжей-тегжейлерді зерттеп жатырмыз және жақын арада қосымша ақпаратты бөлісеміз", – деді Air India мәлімдемесінде.

Air India B787 Aircraft VT-ANB, while operating flight AI-171 from (Ahmedabad to Gatwick) has crashed immediately after takeoff from Ahmedabad. There were 242 people on board the aircraft, consisting of 2 pilots and 10… pic.twitter.com/QCF4fzFtpi