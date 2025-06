Сирияда шіркеуде теракт болып, ондаған адам қаза тапты

Алдын ала ақпарат бойынша, кемінде 25 адам қаза тапты, 80 адам ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген, оның ішінде 30-ының жағдайы аса ауыр.

Бастапқы деректерге сәйкес, жанкешті-террорист алдымен шіркеу ішіндегі жамағатқа оқ атқан, содан кейін ғимарат ішінде жарылғыш зат салынған белдігін іске қосқан.

Mar Elias Church in Damascus attacked by Islamic suicide bomber during liturgy.



25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.



Pray for 🇸🇾Syrian Christians pic.twitter.com/cjTDvdl1MS