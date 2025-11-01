Үндістанда діни мерекені тойлау кезінде тоғыз адам қаза тапты
Қайғылы оқиға Шрикакулам округінде болды. Жүздеген діндар қасиетті "Экадаши" күнін атап өту үшін шіркеу алдына жиналған. "Полиция кезекті сақтауға көмек темір тор қысымға төтеп бере алмай құлағанын, сондықтан адамдар бей-берекет шіркеуге лап қойғанын нақтылайды" деп жазады ABC. Қаза тапқандардың арасында сегіз әйел мен бір бала бар. Тағы 16 адам жарақат алды, есі кіресілі-шығасылы 20 адам дәрігерлердің бақылауында.
Жергілікті билік зардап шеккендердің саны артуы мүмкін деп топшылайды, ауруханадағылардың екеуінің жағдайы ауыр.
Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди мен Андхра-Прадеш басшысы Н. Чандрабабу Наиду қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты.
Діни мерекелерде адамдардың көптеп жиналуы Үндістанда жиі кездеседі, мұндайда инфрақұрылым діндарлар ағынына төтеп бере алмай жатады.
