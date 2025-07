Лос Анжелесте жеңіл көлік бір топ адамды жапырып өтті - зардап шеккендер көп

Жергілікті өрт сөндіру қызметінің мәліметінше, тағы оншақты адамның жағдайы ауыр. Қалған зардап шегушілер өздерін қалыпты сезінеді.

Төтенше жағдайдың себебі туралы ақпарат жарияланбады. Көлік бір топ адамға әдейі қойып кетті ме, жүргізуші ұсталды ма, жоқ па, ол жағы әлі беймәлім.

Car plows into crowd in Los Angeles, injuring at least 20

Emergency services descended on Santa Monica Boulevard in East Hollywood after a vehicle smashed into pedestrians at around 2am local time.#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment pic.twitter.com/aDvPj3IeO5