Таиланд Камбоджаға қарулы шабуыл жасап, 13 адам опат болды

Жергілікті Khmer Times басылымның мәліметінше, қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы мәліметті ұлттық қорғаныс министрлігі растады.

Ведомство жанжалдың шиеленісуіне байланысты Камбоджа билігі Преах-Вихеа, Оддармеантье және Поусат провинцияларынан 35 мыңнан астам адамды эвакуациялағанын да нақтылайды.

Таиландтың Экпхап ауылының маңында ауыр артиллерияны қолдануына байланысты 21 әскери және кем дегенде 50 бейбіт азамат әртүрлі дәрежеде дене жарақаттарын алды.

A new war is approaching: Heavy fighting broke out on the border between Thailand and Cambodia, — CNN.



The Royal Cambodian Army shelled several Thai border towns with multiple rocket launchers.

In response, Thailand closed its border with Cambodia because of these attacks.… pic.twitter.com/HwJVxxfipp