Түркияда жойқын жер сілкінісі болды
TRT Haber телеарнасының мәліметіне сәйкес, дүмпу Стамбулдың батыс бөлігінде 21:55 (Астана уақытымен) шамасында 20-30 секундқа созылды.
Эпицентр Балыкесир провинциясында орналасқан.
Басылымның деректеріне сүйенсек, тұрғын үйлердегі люстралар мен жиһаздар қозғалып, кейбір тұрғындар зәресі қалмастан көшеге шыққан.
Сонымен қатар, смартфондардағы қосымшалар жер сілкінісін бірнеше секунд бұрын ескертіп үлгерген.
Шетелдік БАҚ қирандығы айналған бірқатар үйдің бейнесін жариялады. Қазіргі уақытта қаза болғандар туралы ақпарат жоқ.
🚨 6.1-Magnitude Earthquake Strikes Balikesir, Türkiye; Aftershocks Follow!— Kurdistan 24 English (@K24English) August 10, 2025
🔴Following the main quake, aftershocks measuring 4.6 and 4.1 in magnitude were also recorded in the same region.
🔗: https://t.co/Xw3WvTLczm pic.twitter.com/YKnMblSwnM
Бұған дейін 2025 жылғы 5 тамызда Қазақстанның оңтүстігінде жер сілкінісі болғандығын жазғанбыз.