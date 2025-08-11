Франция мерекелер санын қысқартып, 4 миллиард еуро үнемдеуді жоспарлап отыр
Франция үкіметі мерекелер санын қысқарту арқылы төрт миллиард еуроға жуық қаражат үнемдеуді көздеп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Les Echos басылымының жазуынша, Франция премьер-министрі Франсуа Байрудың хатындағы мәліметке сәйкес, үкімет Пасхадан кейінгі дүйсенбі мен 8 мамырды, яғни Еуропада Жеңіс күнін мерекелеуді жұмыс күні деп жариялауды жоспарлап отыр.
"Бұл шаралардың нәтижесінде 2026 жылдан бастап мемлекеттік бюджетке 4,2 миллиард еуро түсім болуы тиіс", – деп жазылған хатта.
Хатта сондай-ақ, Франция үкіметі 2026 жылға арналған қаржы заң жобасына осы екі күннің мемлекеттік мереке мәртебесін жоюды енгізуді көздеп отырғаны айтылған.
