Әлем

Мысыр НАТО-ның араб нұсқасын құруды жоспарлап отыр

Мысыр НАТО-ның араб нұсқасын құруды жоспарлап отыр
15.09.2025 09:50
Мысыр араб елдерінен қолдау алып, шабуылға ұшыраған елдерді қорғай алатын НАТО тәрізді әскери одақ құруды көздеп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

World Israel News мәліметінше, жаңа баяндамада мұндай одақ құру туралы ұсыныс алғаш рет тоғыз жыл бұрын жасалғаны, бірақ ол жүзеге аспағаны айтылады. Қазір бұл бастаманың қайта қаралуы Израильдің Катарға жасаған соққысына жанама түрде байланысты.

Қазіргі кезде Каир шамамен 20 мың әскери қызметкерін осы одақтың қарулы күштеріне қосуды ұсынып отыр және бұл күштерді қажет болған жағдайда қолдануға мүмкіндік беретін, сондай-ақ оларды араб елдерінің халқы мен қарулы күштеріне сай етіп қалыптастыратын механизм әзірлеумен айналысуда.

Аты-жөнін жасырған мысырлық шенеуніктің айтуынша, Мысыр бұл ықтимал альянста көшбасшы рөлін атқарғысы келеді, ал екінші орынды Сауд Арабиясы, үшінші орынды Парсы шығанағындағы бір мемлекет иеленуі тиіс.

Бұған дейін БҰҰ Бас Ассамблеясы Палестина мемлекетін құру туралы декларацияны мақұлдағанын жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
