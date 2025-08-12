Түркияда зілзалада қирап қалған ғимараттың құрылысшысы ұсталды
ABC News дерегінше, 11 тамызда түрік билігі құлаған тұрғын үйдің иесі мен құрылысшысын ықтимал немқұрайлылықты тергеу аясында ұстады.
Жер сілкінісі 10 тамызда Балыкесир провинциясының Синдирги қаласында болды. Нәтижесінде құлаған үш қабатты тұрғын үйдің егде жастағы тұрғыны қаза тауып, өңір бойынша тағы 29 адам жарақат алды.
Ішкі істер министрі Али Ерикайдың айтуынша, жексенбідегі жер сілкінісі салдарынан 16 ғимарат қираған, олардың көпшілігі қараусыз қалған ауыл үйлері.
Денсаулық сақтау министрі Кемал Мемисоглу дүйсенбідегі жағдай бойынша ауруханаға жатқызылған 29 адамның 19-ы үйлеріне қайтарылғанын хабарлады. Ал қалған науқастардың жағдайы бірқалыпты.
Еске салсақ, 2023 жылы Түркияда болған 7,8 балдық жер сілкінісі 53 мыңнан астам адамның өмірін қиған болатын. Олардың көпшілігі сапасыз құрылыстың салдарынан қирандылардың астында қалып, көз жұмды.