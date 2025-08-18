#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Әлем

Трампен кездесу үшін Ақ үйге ЕО-дағы үш мемлекеттің басшылары ат басын тіреді

Ақ үй, Трамп, кездесу, ЕО, Германия, Франция, Финляндия, Италия, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 22:33 Сурет: pixabay
Ақ үйге АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуге Германия канцлері Фридрих Мерц, Финляндия президенті Александр Стубб, Франция президенті Эммануэль Макрон және Италия премьер-министрі Джорджа Мелони келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ал бұған дейін Ақ үйге Еуропалық комиссияның (ЕК) басшысы Урсула фон дер Лейен мен НАТО-ның Бас хатшысы Марк Рютте де жетіп алған екен.

Тікелей эфирді Fox News телеарнасы жүргізетіні белгілі. 

18 тамызда Ақ үйде АҚШ пен Украина президенттері келіссөздер жүргізуі керек. Трамп Украина президенті Владимир Зеленский Қырымды ресейлік деп танып, НАТО-ға кіруден бас тартса, Ресей Федерациясымен қақтығысты "дереу" аяқтай алатынын мәлімдеді.

Дүйсенбі күні таңертең Зеленский Вашингтонға ұшып келді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
Әлем
22:43, 18 тамыз 2025
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: