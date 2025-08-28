#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Әлем

АҚШ-тағы шетелдік студенттерді жағымсыз жаңалықтар күтіп тұр

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 16:51 Фото: flickr/Gage Skidmore
2025 жылғы 27 тамызда президент Дональд Трамптың әкімшілігі шетелдік студенттердің АҚШ-та болу мерзімін төрт жылмен шектеуді көздейтін жаңа ережені жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа ереже белгілі бір виза иелерінің, соның ішінде шетелдік студенттердің, АҚШ-та болу мерзімін шектейді. АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрлігінде бұл шараны "визалық теріс пайдалануды" тоқтату мақсатымен түсіндірді. Олардың пікірінше, шетелдік студенттер "АҚШ-тың жомарттығын пайдаланып", колледждерде оқуды жалғастыра отырып, елде қалудың амалын тапқан "мәңгілік студенттерге" айналды.

"Өте ұзақ уақыт бойы алдыңғы әкімшіліктер шетелдік студенттерге және басқа да виза иелеріне АҚШ-та іс жүзінде шексіз уақыт болуға рұқсат берді, бұл қауіпсіздікке қатер төндірді, салық төлеушілерге орасан зор шығын әкелді және америкалық азаматтарды қолайсыз жағдайға қойды", – деп жазды Fox news басылымы мәлімдемеден үзіндіні.

1978 жылдан бері шетелдік студенттерге немесе F визасы иелеріне оқу орнына күндізгі бөлімге қабылданған уақытқа сәйкес АҚШ-та қалуға рұқсат етіліп келген. Жаңа ереже бойынша шетелдік студенттер мен алмасу бағдарламасына қатысушылар оқу бағдарламасының ұзақтығына сәйкес АҚШ-та бола алады, бірақ федералды үкімет бұл мерзімді төрт жылмен шектемек.

Сондай-ақ, жаңа ереже шетелдік журналистер үшін бастапқы болу мерзімін 240 күнмен шектейді. Олар тағы 240 күнге ұзарту туралы өтініш бере алады, бірақ бұл олардың жұмысының ұзақтығынан аспауы тиіс.

Айта кетейік, Дональд Трамп президенттікке кіріскеннен бері заңсыз мигранттармен күрес жүргізіп келеді және "америкалықтарды қауіпті шетелдік субъектілерден қорғау" саясатын ұстануда. 2015 жылдың көктемінде әкімшілік мигранттарға арналған "ерікті депортация" қосымшасын іске қосты. Елден өз еркімен кеткендерге бір мың доллар төлем және АҚШ-қа заңды негізде қайта кіру мүмкіндігі беріледі. Ал, биылғы жазда Трамп 12 елдің азаматтарына АҚШ-қа кіруге тыйым салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар ерекше қызғылт-сары акуланы аулады
Әлем
12:26, Бүгін
Ғалымдар ерекше қызғылт-сары акуланы аулады
Қытай жаңа энергетикалық технологиялар мен жабдықтар саласында әлемдік көшбасшы атанды
Әлем
11:50, Бүгін
Қытай жаңа энергетикалық технологиялар мен жабдықтар саласында әлемдік көшбасшы атанды
Археологтар 3000 жылдық тарихи бар белгісіз металлдан жасалған балта тапты
Әлем
11:14, Бүгін
Археологтар 3000 жылдық тарихи бар белгісіз металлдан жасалған балта тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: