#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Әлем

Украина БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады

Украина БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 09:43 Сурет: president.gov.ua
Киев БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады. Белгілі болғандай, отырыстың күн тәртібіндегі тақырып — "Украинадағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау", деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы БҰҰ-дағы дереккөзге сілтеме жасай отырып РИА Новости басылымы жазды.

"Украина Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының 34 және 35-баптарына сәйкес Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады", — деп мәлімдеді дереккөз.

Киев сұраған отырыстың нақты қашан өтетіні әзірге белгісіз. Украина мұндай отырыс сұрауын Ресей Қарулы күштерінің астанаға жасаған шабуылдарымен түсіндіріп отыр.

Бұған дейін Зеленский Ельциннің қызына және Путиннің экс-жұбайына қарсы санкциялар енгізгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркияда 8 мың жылдық тарихы бар жәдігер табылды
Әлем
10:26, Бүгін
Түркияда 8 мың жылдық тарихы бар жәдігер табылды
Польшада авиашоуға дайындық кезінде F-16 ұшағы құлап түсті
Әлем
10:12, Бүгін
Польшада авиашоуға дайындық кезінде F-16 ұшағы құлап түсті
Зеленский АҚШ-тағы Украина елшісін тағайындады
Әлем
10:03, Бүгін
Зеленский АҚШ-тағы Украина елшісін тағайындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: