#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Әлем

Қытайдағы ауқымды шараға қай мемлекет басшылары балаларын ертіп келді

Қытайдағы ауқымды шараға қай мемлекет басшылары балаларын ертіп келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 12:26 Сурет: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
Әлемдік көшбасшылардың қайсысы Қытайға балаларын ертіп барғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық БАҚ Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының саммитіне қатысушылардың кейбірі балаларын сапарға бірге ала барғанын жазып жатыр. Мәселен, Әзербайжан президентінің қызы Арзу Әлиева медиада жарқын көрініс табуда. Ол анасы Мехрибан Әлиевамен бірге 1 қыркүйекте Қытайдың Тяньцзинь қаласындағы шараларға қатысты.

Ильхам Әлиевтің жұбайы Мехрибан Әлиева Қытайдағы іс-шаралардан отбасылық суреттерді Instagram парақшасында белсенді түрде бөлісті.

Сурет: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Арзу Әлиева жайлы мәліметтерге көз жүгіртсек, ол Бакудағы медиаорталықты басқарады. Сондай-ақ, жасы 36-да екені, ағылшын мен француз тілдерін жетік меңгергені белгілі болды.

Мехрибан Әлиевадан бөлек, Қытайға Непал, Армения, Малайзия, Моңғолия, Иран, Египет, Түркия және Өзбекстан басшыларының жұбайлары да келді.

Сурет: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Сонымен қатар, шараға қызын ертіп келген тағы бір басшы – Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Ын. Yonhap басылымының мәліметінше, 13 жастағы Ким Чжу Э әкесімен алғаш рет Бейжіңге сапар шегуде.

Сурет: en.yna.co.kr

Ашық дереккөздерде бұл қыз туралы ақпарат жоқтың қасы.

Бұған дейін Әзербайжан, Армения және Түркияның бірінші ханымдары Қытайда уақыттарын қалай өткізуде екенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Disney YouTube арқылы балалардың жеке деректерін заңсыз жинап келген
Әлем
10:34, Бүгін
Disney YouTube арқылы балалардың жеке деректерін заңсыз жинап келген
Португалия астанасында фуникулер рельстен шығып кетіп, апатқа ұшырады – қаза тапқандар бар
Әлем
10:27, Бүгін
Португалия астанасында фуникулер рельстен шығып кетіп, апатқа ұшырады – қаза тапқандар бар
Түркияда туристер тобы дүкен иесін соққыға жыққан, олардың бұл әрекеті жаппай төбелеске әкелді
Әлем
10:11, Бүгін
Түркияда туристер тобы дүкен иесін соққыға жыққан, олардың бұл әрекеті жаппай төбелеске әкелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: