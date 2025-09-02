Әзербайжан, Армения және Түркияның бірінші ханымдары Қытайда уақыттарын қалай өткізуде
1 қыркүйекте Қытайдың Тяньцзинь қаласында "Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс" форматында маңызды кездесулер өтті. Бұл кездесулер ел басшылары мен үкімет өкілдерінен бөлек, олардың жұбайлары үшін де есте қаларлықтай болды. Себебі оларға арнайы мәдени бағдарламалар ұсынылды. Бірінші ханымдар іс-шаралар жайлы мәліметтер мен фотосуреттерді өздерінің әлеуметтік желілерінде белсенді түрде бөлісті.
Сурет: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
Іс-шараның қонақжай иесі – Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің жұбайы Пэн Лиюань болды.
Сурет: Instagram/annahakobyan.official
Ол келген қонақтарды жылы шыраймен, құрметпен қарсы алды. Мәдени бағдарлама басталғанға дейін алғашқы ханымдар бірге суретке түсіп, достық әңгіме өрбітті. Бағдарламаның алғашқы бөлімінде түрлі елдердің өкілдері өз мемлекеттерінің мәдени мұрасы, дәстүрлі құндылықтары мен тарихи жетістіктері жайлы қызықты ақпараттармен алмасты.
Сурет: Instagram/emineerdogan
Кейін алғашқы ханымдар үшін Хайхэ өзені бойымен арнайы кеме серуені ұйымдастырылды.
Сурет: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
"Осылайша, Тяньцзиньдегі мәдени бағдарламалар "ШЫҰ плюс" саммитіне ерекше реңк беріп, бірінші ханымдар арасындағы шынайы диалог пен достық қатынастарды одан әрі нығайтты", – деді шара куәгерлері.
Сурет: Instagram/annahakobyan.official
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйлеген еді.