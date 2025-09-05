#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Әлем

Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді

Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 09:46 Сурет: Instagram/emmanuelmacron
"Қалау білдірушілер коалицияның" шамамен 26 қатысушы елі Украина аумағына әскери контингент жіберуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

France 24 мәліметінше, бұл туралы Франция президенті Эммануэль Макрон Парижде өткен коалиция отырысының қорытындысы бойынша өткізген баспасөз мәслихатында айтты.

"Расында, бүгінде 26 ел ресми түрде міндеттеме алды, тағы бірнеше ел өз ұстанымын қарастыруда, бірақ 26 ел Украинаға әскер орналастыруға келісім берді", – деді ол.

Бұл шаралар Украинаға қауіпсіздік кепілдігін беру аясында қарастырылып отыр. Франция президентінің айтуынша, бітімгерлік күштер "құрлықта, теңізде және әуеде" әрекет ететін болады.

Қауіпсіздік кепілдіктерін қамтамасыз ету міндетін Еуропа мен Азиядағы "қалау білдірушілер коалиция" мүшелері өз мойнына алады. Президент қандай елдер нақты кепілдік беруге дайын екенін атап айтпады.

Оның сөзінше, бұл бастамаға қазірдің өзінде 35 ел қатысып жатыр.

"Алдағы күндері қауіпсіздік кепілдіктері аясында АҚШ-тың қолдауына қатысты мәселе шешімін табады", – деді Эммануэль Макрон.

Оның айтуынша, коалицияның барлық мүшелері – Еуропадағы, Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдер, соның ішінде канадалықтар да – жауапкершілік алуға дайын екені келісімде көрсетілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Әлем
10:35, Бүгін
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Әлем
10:17, Бүгін
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді
Әлем
10:05, Бүгін
Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: