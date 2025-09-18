Зеленский АҚШ және Ресей президенттерімен кездесуге дайын
Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ пен Ресей президенттерімен ешқандай алдын ала шартсыз кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ол Sky News-ке берген сұхбатында айтты. Бейнежазба 17 қыркүйекте Украина президентінің YouTube-арнасында жарияланды.
"Мен ешқандай шартсыз екіжақты да, үшжақты да форматқа қатысуға дайын екенімді растадым. Мен Трамп және Путин президенттерімен кездесуге дайынмын. Қайталаймын: иә, мен ешқандай алдын ала шартсыз кездесуге дайынмын", – деді украиналық лидер.
Алайда мұндай кездесу үшін Мәскеуге баруға дайынсыз ба деген сұраққа мемлекет басшысы теріс жауап берді.
"Бірақ біз кез келген басқа елде кездесе аламыз. Қазірдің өзінде үстелде көптеген ұсыныстар бар, олардың кейбіріне америкалықтар, еуропалықтар және, әрине, мен келісім бердім. Енді бұл сұрақты Ресейге қою керек деп ойлаймын, өйткені олар әлі жауап берген жоқ", – деп атап өтті Зеленский.
Бұған дейін Зеленский Путинді Киевке шақырған болатын.
