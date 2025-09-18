#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Әлем

Зеленский АҚШ және Ресей президенттерімен кездесуге дайын

Президент Украины, Владимир Зеленский, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 09:49 Фото: president.gov.ua
Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ пен Ресей президенттерімен ешқандай алдын ала шартсыз кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол Sky News-ке берген сұхбатында айтты. Бейнежазба 17 қыркүйекте Украина президентінің YouTube-арнасында жарияланды.

"Мен ешқандай шартсыз екіжақты да, үшжақты да форматқа қатысуға дайын екенімді растадым. Мен Трамп және Путин президенттерімен кездесуге дайынмын. Қайталаймын: иә, мен ешқандай алдын ала шартсыз кездесуге дайынмын", – деді украиналық лидер.

Алайда мұндай кездесу үшін Мәскеуге баруға дайынсыз ба деген сұраққа мемлекет басшысы теріс жауап берді.

"Бірақ біз кез келген басқа елде кездесе аламыз. Қазірдің өзінде үстелде көптеген ұсыныстар бар, олардың кейбіріне америкалықтар, еуропалықтар және, әрине, мен келісім бердім. Енді бұл сұрақты Ресейге қою керек деп ойлаймын, өйткені олар әлі жауап берген жоқ", – деп атап өтті Зеленский.

Бұған дейін Зеленский Путинді Киевке шақырған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
22:43, 18 тамыз 2025
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
"Бізде Қазақстанмен ерекше қарым-қатынас бар": Путин Қазақстан жайлы пікір білдірді
09:53, 19 маусым 2025
"Бізде Қазақстанмен ерекше қарым-қатынас бар": Путин Қазақстан жайлы пікір білдірді
Түркияда өтіп жатқан Ресей мен Украина келіссөздері аяқталды
18:55, 16 мамыр 2025
Түркияда өтіп жатқан Ресей мен Украина келіссөздері аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: