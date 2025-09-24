#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Зеленский Путинмен кездесуді Қазақстанда өткізуді ойлап отыр

Зеленский Путинмен кездесуді Қазақстанда өткізуді ойлап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 11:43 Сурет: Telegram/Zelenskiy
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей басшысы Владимир Путинмен Қазақстанда кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөз өткізу орны туралы ол Fox News телеарнасына берген сұхбатында айтты. Украина президентінің айтуынша, Киев кездесуге алаң ретінде Түркияны, Сауд Арабиясын, Катарды, сондай-ақ "бейтарап Еуропа" елдерінен Австрия мен Швейцарияны ұсынған.

"Қаласаңыздар, мысалы, Қазақстанда", – деп толықтырды ол.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Украина Президентімен кездесу өткізгенін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
