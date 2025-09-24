Зеленский Путинмен кездесуді Қазақстанда өткізуді ойлап отыр
Сурет: Telegram/Zelenskiy
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей басшысы Владимир Путинмен Қазақстанда кездесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Келіссөз өткізу орны туралы ол Fox News телеарнасына берген сұхбатында айтты. Украина президентінің айтуынша, Киев кездесуге алаң ретінде Түркияны, Сауд Арабиясын, Катарды, сондай-ақ "бейтарап Еуропа" елдерінен Австрия мен Швейцарияны ұсынған.
"Қаласаңыздар, мысалы, Қазақстанда", – деп толықтырды ол.
Zelensky says he’s ‘ready’ to meet Putin DIRECTLY— RT (@RT_com) September 24, 2025
Mentions Saudi Arabia, Turkey, Austria, Kazakhstan as venues
But this man has 0 desire for peace:
> REJECTS Russian truces
>Bombs civilians daily
So what’s the REAL goal — negotiations, or a photo op? https://t.co/IOi7zdA2vf pic.twitter.com/PnHxUfwMmS
Бұған дейін Мемлекет басшысы Украина Президентімен кездесу өткізгенін жазған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript