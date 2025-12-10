#Халық заңгері
Әлем

Зеленский сайлау өткізуге дайын екенін және оған қатысатынын мәлімдеді

Зеленский сайлау өткізуге дайын екенін және оған қатысатынын мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 13:14 Сурет: Zelenskiy / Official
Украина президенті Владимир Зеленский елде сайлау өткізуге дайын екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

suspilne.media агенттігінің жазуынша, Зеленский Украинада президенттік сайлау өтуі үшін алдымен қауіпсіздік мәселесін шешу қажет екенін атап өтті. Ол бұл үшін АҚШ пен Еуропадағы әріптестеріне тікелей жүгініп, қауіпсіздік қамтамасыз етілсе, алдағы 60–90 күнде мемлекет дауыс беруге толық дайын болатынын айтты.

"Бұл мәселені бүгін АҚШ президенті көтеріп отырғандықтан, айтарым – мен сайлауға дайынмын. Тіпті қазір АҚШ-тан, қажет болса, еуропалық әріптестермен бірге сайлау өткізуге қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектесуін сұраймын. Сонда алдағы 60–90 күнде Украина сайлау өткізуге дайын болады", – деді ол.

Оның айтуынша, сайлау өткізу үшін заңнамаға өзгерістер енгізу және қауіпсіздікті толық қамтамасыз ету қажет, оның ішінде әскилердің де дауыс беру мүмкіндігін жасап беру маңызды.

Зеленский сайлау өткізуге "саяси еркі" бар екенін және өзі де сайлауға қатысатынын атап өтті.

"Егер мәселе осылай өрбіп жатса, біздің фракциямыздың ("Халық қызметшісі") депутаттары әскери жағдай кезінде сайлау өткізуге мүмкіндік беретін заңнамалық өзгерістер бойынша ұсыныстар дайындасын деп сұраймын", – деді мемлекет басшысы.

Сөз соңында Зеленский өз қызметіне "жабысып" отырған жоқ екенін, мұндай болжамдар "мүлдем орынсыз" екенін айтты.

Бұған дейін Трамптың Зеленскийге бейбіт келіссөздер бойынша талап қойғанын жазғанбыз.

