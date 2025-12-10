#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Әлем

Трамп Зеленскийге бейбіт келіссөздер бойынша талап қойды

Трамп Зеленскийге бейбіт келіссөздер бойынша талап қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 11:29 Сурет: Telegram/Zelenskiy
АҚШ тарапы Украина президенті Владимир Зеленскийге бейбіт келісім жөнінде түпкілікті шешім қабылдау үшін бірнеше күн берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Financial Times басылымының жазуынша, бұл келісім бойынша Киев Донбасты Мәскеуге беруі тиіс.

"Дональд Трамп АҚШ Рождествоны атап өткенше, яғни 25 желтоқсанға дейін бейбіт келісімге қол жеткізуге үміттеніп отыр", – деп жазады басылым.

Ондағы ақпаратқа сүйенсек, 6 желтоқсанда өткен екі сағаттық телефон арқылы сөйлесу барысында арнайы өкіл Стив Уиткофф пен президенттің күйеу баласы Джаред Кушнер Зеленскийден жедел шешім талап еткен. Алайда Украина президенті жауап беруге асықпай, Еуропадағы одақтастарымен кеңесу қажет екенін айтқан.

Сонымен бірге, Трамп әкімшілігі Зеленскийді еуропалық серіктестерінен алыстатуға тырысуда. Себебі АҚШ Украинаны Донбастан бас тартуға қалай көндірерлерін білмей отыр.

Бұған дейін Путиннің резервтегі ресейліктерді әскери жиындарға шақырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
09:47, 16 тамыз 2025
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Трамп: Зеленскийге мәмілеге баруға тура келеді
09:10, 17 қыркүйек 2025
Трамп: Зеленскийге мәмілеге баруға тура келеді
Зеленский келіссөздер өткізу туралы Путиннің ұсынысына қатысты жауап қатты
13:47, 11 мамыр 2025
Зеленский келіссөздер өткізу туралы Путиннің ұсынысына қатысты жауап қатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: