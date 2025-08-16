Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Фото: president.gov.ua
АҚШ президенті Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийге әскери қақтығысты шешу үшін Ресеймен келісімге келуге кеңес берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөздерден кейін Fox News-ке берген сұқбатында Трамп Мәскеумен келісімге келу Украинадағы жағдай шешімінің кілті болуы мүмкін екенін атап өтті. Сол себепті ол Зеленскийдің Ресеймен келіссөздер жүргізуді қарастыруы керектігін атап өтті.
Трамп Зеленскийге Ресеймен келісім жасасуға кеңес бере отырып: "Ресей - өте үлкен держава. Ресейдің үлкен ядролық әлеуеті бар және оны ескеру қажет", - деді.
АҚШ президентімен сөйлескен Зеленский "атысты сөзсіз тоқтату" және украин әскери тұтқындарын босату қажеттілігін жеткізді.
Бұған дейін Аляскадағы кездесудің қорытындылары жарияланған болатын.
